"Северный поток-2" готов: появилось видео последнего "штриха", из-за которого российский газ пустят в обход Украины

В сети появились кадры того, как строили "Северный поток-2"

Россия в пятницу утром, 10 сентября, торжественно объявила о стопроцентной готовности "Северного потока-2", угрожающего энергетической безопасности Украины.

После заявления "Газпрома" о финише работ над газопроводом, в сети даже появился графический ролик о том, как скандальную магистраль завершили и погрузили на морское дно ее последнюю нить.

Сообщается, что в пятницу секции второй нитки "Северного потока-2" соединили с помощью надводного захлеста. Концы секций подняли с морского дна, обрезали и соединили. Собственно, именно это и ознаменовало финиш в готовности российского сооружения, по которому хотят пустить топливо в Германию уже 1 октября.

Отметим, что скандальный газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год и протяженностью в 2460 км проходит от компрессорной станции "Славянская" Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Как сообщалось ранее, проект газопровода "Северный поток — 2" предусматривает возможность для России поставлять газ напрямую в Германию в обход украинской ГТС. На фоне этого в Украине растут опасения, что после его запуска транзит газа через территорию Украины будет вовсе остановлен.

Известно, что газопровод заработает уже 1 октября. В "Нафтогазе" же заверяют, что "война не проиграна" и что даже после завершения строительства "Северного потока — 2" его могут так и не запустить.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился предпринять дополнительные меры в отношении "определенных российских газопроводов", тем самым разрешив вводить санкции против "Северного потока-2" в случае, если тот будет угрожать европейской или украинской энергетической безопасности.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США могут ввести санкции в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе, однако тому пока нет никаких конкретных гарантий.