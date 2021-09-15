"Клянчат и клянчат": Лавров сделал резкий выпад в сторону Украины (видео)

Лаврову не понравилась позиция Украины по "Северному потоку 2".

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о ситуации вокруг запуска "Северного потока — 2" и заявил, что Украина имеет привычку "клянчить" что-то у Запада.

Фрагмент соответствующего выступления Лаврова был обнародован телеграм-каналом 360tv.

По его словам, Украина пытается вывести вопрос начала эксплуатации газопровода "на уровень истерики".

В частности он указал на желание Украины обезопасить себя путем заключения договоров на случай, если РФ будет использовать трубу в качестве оружия.

"Пустите нас в Евросоюз, пустите нас в НАТО, не надо придумывать политических отговорок. Вот клянчат и клянчат", — сказал Лавров, добавив, что "это для Украины стало привычкой".

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявлял, что сам факт завершения строительства "СП-2" уже оказывает влияние на экономику Украины, а потому гарантии от Европы и США нужны.

В британских СМИ и вовсе заявили, что после потери последнего рычага влияния на Россию, а именно транзита газа, Украина "обречена".