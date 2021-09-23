Укр

"Вот это поворот!" Лавров насмешил россиян заявлением об РФ в НАТО (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Встреча Сергея Лаврова с Йенсом Столтенбергом Новость обновлена 23 сентября 2021, 13:16
Встреча Сергея Лаврова с Йенсом Столтенбергом

Глава российского МИДа решил пошутить с журналистами.

Сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке продолжается и не обошлась без курьезов. Так, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров высказался о вступлении России в НАТО.

Видео опубликовал Телеграм-канал МИД России.

Лавров во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом решил проявить чувство юмора по отношению к журналистам.

Он порекомендовал работникам СМИ "donʼt try your luck", что означает "не испытывайте удачу" и сказал, что Россия в НАТО вступать не собирается.

В комментариях в Твиттере пользователи отметили, что Россию туда не пустят и сравнили Лаврова с лошадью.

Ранее высказывания Сергея Лаврова часто были на "грани фола". Так, он заявлял, например, что Украина "клянчит" пропуск в НАТО у западных партнеров.

Отметим, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций собралась на 76-ю сессию она будет длиться две недели в Нью-Йорке. Дебаты завершаться 27 сентября. На них выступил президент Украины Владимир Зеленский с речью посвященной нападению на его первого помощника, участии Украины в борьбе с пандемией, ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма, а также роли ООН в процессах в мире.

Теги:
#НАТО #Россия #ООН #Сергей Лавров
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