Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу

У НАТО вважають, що Україна і Грузії потрібно надавати більше допомоги.

Наступ членства України в НАТО питання, практично, вирішене, але воно не відбудеться найближчим часом.

Про це під час візиту до Вашингтона розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Він зазначив, що впевнений у приєднанні України і Грузії до Альянсу, але "це не станеться завтра". Також він розповів про свою розмову з президентом США і іншими лідерами країн НАТО раніше. За словами Столтенберга, мова йде про необхідність допомоги для країн, які хочуть потрапити в НАТО.

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Крім цього в своїй промові Столтенберг зупинився на тому, що НАТО це трансатлантична родина і роль Альянсу важлива зараз на тлі агресії Росії і нарощування потужності Китаєм. Він зазначив розвиток НАТО після того як Росія окупувала Крим, і що Альянс посилив партнерів у Балтійському і Чорному морі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Румунії та Польщі розмістять додаткові війська. Також у вересні Верховна Рада України не підтримала звернення до уряду США за наданням статусу основного союзника поза Альянсу.

Своєю чергою представник РФ, яку в НАТО вважають "агресивною", висловився про вступ в НАТО в спробі пожартувати з журналістами.