Рус

Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Україна та НАТО
Україна та НАТО

У НАТО вважають, що Україна і Грузії потрібно надавати більше допомоги.

Наступ членства України в НАТО питання, практично, вирішене, але воно не відбудеться найближчим часом.

Про це під час візиту до Вашингтона розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Він зазначив, що впевнений у приєднанні України і Грузії до Альянсу, але "це не станеться завтра". Також він розповів про свою розмову з президентом США і іншими лідерами країн НАТО раніше. За словами Столтенберга, мова йде про необхідність допомоги для країн, які хочуть потрапити в НАТО.

Крім цього в своїй промові Столтенберг зупинився на тому, що НАТО це трансатлантична родина і роль Альянсу важлива зараз на тлі агресії Росії і нарощування потужності Китаєм. Він зазначив розвиток НАТО після того як Росія окупувала Крим, і що Альянс посилив партнерів у Балтійському і Чорному морі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Румунії та Польщі розмістять додаткові війська. Також у вересні Верховна Рада України не підтримала звернення до уряду США за наданням статусу основного союзника поза Альянсу.

Своєю чергою представник РФ, яку в НАТО вважають "агресивною", висловився про вступ в НАТО в спробі пожартувати з журналістами.

Теги:
#Україна #НАТО #Членство в НАТО
Україна та НАТО
Україна
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна та НАТО
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Категорія
Журналіст та оператор "Схем" після нападу на них в "Укрексімбанку"
"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери
Дата публікації
Категорія
Окрім канікул, школярі матимуть ще шість вихідних на державні та релігійні свята
Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати
Дата публікації
Категорія
Заходи індивідуальної безпеки вже стали звичною справою в багатьох країнах.
Кінець пандемії далекий: в ВООЗ не можуть взяти під контроль COVID-19
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків