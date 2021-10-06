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Украина и НАТО: вероятно усиление помощи от Альянса

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украина и НАТО Новость обновлена 06 октября 2021, 07:42
Украина и НАТО

В НАТО считают, что Украине и Грузии нужно предоставлять больше помощи.

Наступление членства Украины в НАТО вопрос, практически, решенный, но оно не произойдет в ближайшее время.

Об этом во время визита в Вашингтон рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что уверен в присоединении Украины и Грузии к Альянсу, но "это не случится завтра". Также он рассказал о своем разговоре с президентом США и другими лидерами стран НАТО ранее. По словам Столтенберга, речь идет про необходимость помощи для стран, которые хотят попасть в НАТО.

Кроме этого в своей речи Столтенберг остановился на том, что НАТО это трансатлантическая семья и роль Альянса важна сейчас на фоне агрессии России и наращивания мощности Китаем. Он отметил развитие НАТО после того как Россия оккупировала Крым, и что Альянс усилил партнеров на Балтийском и Черном море.

Ранее "Телеграф" писал, что в Румынии и Польше разместят дополнительные войска. Также в сентябре Верховная Рада Украины не поддержала обращение к правительству США за предоставлением статуса основного союзника вне Альянса.

В свою очередь представитель РФ, которую в НАТО считают "агрессивной", высказался про вступление в НАТО в попытке пошутить с журналистами.

Теги:
#Украина #НАТО #Членство в НАТО
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