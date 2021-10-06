Украина и НАТО: вероятно усиление помощи от Альянса
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В НАТО считают, что Украине и Грузии нужно предоставлять больше помощи.
Наступление членства Украины в НАТО вопрос, практически, решенный, но оно не произойдет в ближайшее время.
Об этом во время визита в Вашингтон рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что уверен в присоединении Украины и Грузии к Альянсу, но "это не случится завтра". Также он рассказал о своем разговоре с президентом США и другими лидерами стран НАТО ранее. По словам Столтенберга, речь идет про необходимость помощи для стран, которые хотят попасть в НАТО.
Кроме этого в своей речи Столтенберг остановился на том, что НАТО это трансатлантическая семья и роль Альянса важна сейчас на фоне агрессии России и наращивания мощности Китаем. Он отметил развитие НАТО после того как Россия оккупировала Крым, и что Альянс усилил партнеров на Балтийском и Черном море.
Ранее "Телеграф" писал, что в Румынии и Польше разместят дополнительные войска. Также в сентябре Верховная Рада Украины не поддержала обращение к правительству США за предоставлением статуса основного союзника вне Альянса.
В свою очередь представитель РФ, которую в НАТО считают "агрессивной", высказался про вступление в НАТО в попытке пошутить с журналистами.
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