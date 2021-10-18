Укр

У Путина пригрозили жесткой реакцией при вступлении Украины в НАТО

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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На вступление Киева в НАТО бурно отреагировал спикер Путина Новость обновлена 18 октября 2021, 12:11
На вступление Киева в НАТО бурно отреагировал спикер Путина

Москва грозится Киеву "активными мерами", которые якобы нужны для безопасности РФ

В Российской Федерации вступление Украины в НАТО назвали "красной линией" для их национальных интересов и пригрозили активными мерами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает TASS.

Так, сначала Песков прокомментировал передвижение российских войск на украинской границе, заявив, что Запад недостаточно проинформирован в этом вопросе. По словам спикера Путина, до перемещения российских войск на границу Украины, там проводились учения НАТО и об этому почему-то никто не говорит.

"Все все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО — никто", — заявил Песков.

А на вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс пресс-секретарь ответил з угрозами для Украины. Песков заявил, что "вступление Украины в НАТО — худший сценарий" и за ним последуют "активные меры для обеспечения безопасности РФ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что вопрос вступления Украины в НАТО вопрос, практически, решенный, но это не произойдет в ближайшее время. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Также мы писали, что глава российского МИД Сергей Лавров высказался о вступлении России в НАТО, чем очень насмешил россиян.

Теги:
#Украина #НАТО #Российская Федерация #Дмитрий Песков
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