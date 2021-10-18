"Нас не цікавить": у МЗС відреагували на погрози Кремля щодо вступу України в НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що РФ права голосу у цій дискусії не має

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на погрози прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який назвав вступ нашої держави в НАТО "червоною лінією" та пригрозив жорсткою реакцією. Глава українського МЗС заявив, що думкою Росії у цьому питання не цікавилися.

Відповідна заява зʼявилася у понеділок, 18 жовтня, на сторінці міністра у Twitter.

За його словами, найгірший сценарій для України вже відбувся — на нас напала Росія, окупувала частину територій та вбила наших громадян.

Саме через це, зазначає Кулеба, нас не цікавить думка РФ щодо вступу України в НАТО. Більше того, Росія права голосу у дискусії про майбутнє членство Києва у Альянсі не має.

Нагадаємо, що США з 2022 року планують збільшити військову допомогу для України на 50 мільйонів доларів. Більше того, збільшиться і присутність НАТО в Європі: американських військових стане більше в країнах Балтії, а також по сусідству з Україною — в Румунії та Польщі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, екс-посол України в США Валерій Чалий заявив, що немає жодного документа, що забороняє давати членство в НАТО воюючим країнам.