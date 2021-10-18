Укр

"Нас не интересует": в МИД отреагировали на угрозы Кремля по вступлению Украины в НАТО

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Дмитрий Кулеба и Дмитрий Песков Новость обновлена 18 октября 2021, 16:17
Дмитрий Кулеба и Дмитрий Песков

Дмитрий Кулеба заявил, что РФ права голоса в этой дискуссии не имеет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на угрозы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал вступление нашего государства в НАТО "красной линией" и пригрозил жесткой реакцией. Глава украинского МИД заявил, что мнением России в этом вопросе не интересовались.

Соответствующее заявление появилось в понедельник, 18 октября, на странице министра в Twitter.

По его словам, наихудший сценарий для Украины уже состоялся — на нас напала Россия, оккупировала часть территорий и убила наших граждан.

Именно поэтому, отмечает Кулеба, нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Более того, Россия права голоса в дискуссии о будущем членстве Киева в Альянсе не имеет.

Напомним, что США с 2022 планируют увеличить военную помощь для Украины на 50 миллионов долларов. Более того, увеличится и присутствие НАТО в Европе: американских военных станет больше в странах Балтии, а также по соседству с Украиной — в Румынии и Польше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что нет ни одного документа, запрещающего давать членство в НАТО воюющим странам.

Теги:
#Украина #НАТО #РФ #Дмитрий Песков #Дмитрий Кулеба
Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде
Интервью
В случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства, - политолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде
В случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства, - политолог
Дата публикации
Категория
Многие украинцы уже хотят включения централизованного отопления
Отопительный сезон-2021 в Украине уже начался: когда и где потеплеют батареи в ближайшее время
Дата публикации
Категория
В "красной" зоне уже пять областей
"Зато мы гордые": введут ли в Украине общенациональный локдаун (видео)
Дата публикации
Категория
Глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов: Моя задача - охранять бюджет, а не раздавать. Но некоторые все равно за этим приходят
Дата публикации
Категория
ОБСЕ
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили