"Нас не интересует": в МИД отреагировали на угрозы Кремля по вступлению Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что РФ права голоса в этой дискуссии не имеет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на угрозы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал вступление нашего государства в НАТО "красной линией" и пригрозил жесткой реакцией. Глава украинского МИД заявил, что мнением России в этом вопросе не интересовались.

Соответствующее заявление появилось в понедельник, 18 октября, на странице министра в Twitter.

По его словам, наихудший сценарий для Украины уже состоялся — на нас напала Россия, оккупировала часть территорий и убила наших граждан.

Именно поэтому, отмечает Кулеба, нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Более того, Россия права голоса в дискуссии о будущем членстве Киева в Альянсе не имеет.

Напомним, что США с 2022 планируют увеличить военную помощь для Украины на 50 миллионов долларов. Более того, увеличится и присутствие НАТО в Европе: американских военных станет больше в странах Балтии, а также по соседству с Украиной — в Румынии и Польше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что нет ни одного документа, запрещающего давать членство в НАТО воюющим странам.