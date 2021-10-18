Укр

Кремль обрывает отношения с НАТО: в чем причина

Автор
Геннадий Лубенец
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НАТО
НАТО

Теперь все контакты будут проходить через посольство РФ в Бельгии.

Россия приостанавливает работу своего представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО). 

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС

По его словам, в России перестанут делать вид, будто в ближайшем будущем возможны какие-либо перемены в отношениях с Альянсом. 

Остановка работы представительства ожидается 1 ноября. Помимо него будут закрыты информационное бюро и военная миссия НАТО в российской столице Москве. 

Ожидается, что в дальнейшем контакты между Кремлем и Альянсом будут проходить через посла в Бельгии. 

Указанная миссия работает с 2002 года, а в ее компетенцию входит расширение контактов между НАТО и РФ, а также коммуникация с российским Минобороны. 

 Решение о ее закрытии последовало вслед за лишением аккредитации российских дипломатов в Брюсселе. 

7 октября НАТО выслало восемь российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Они должны будут покинуть бельгийскую столицу до конца октября. 

Как сообщалось ранее, в России пригрозили "активными мерами" в случае вступления Украины в Альянс.

В МИД Украины на это ответили, что мнение Кремля Киеву в этом вопросе неинтересно.

Теги:
#НАТО #Россия #Сергей Лавров
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