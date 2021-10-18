Кремль обрывает отношения с НАТО: в чем причина

Теперь все контакты будут проходить через посольство РФ в Бельгии.

Россия приостанавливает работу своего представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО).

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, в России перестанут делать вид, будто в ближайшем будущем возможны какие-либо перемены в отношениях с Альянсом.

Остановка работы представительства ожидается 1 ноября. Помимо него будут закрыты информационное бюро и военная миссия НАТО в российской столице Москве.

Ожидается, что в дальнейшем контакты между Кремлем и Альянсом будут проходить через посла в Бельгии.

Указанная миссия работает с 2002 года, а в ее компетенцию входит расширение контактов между НАТО и РФ, а также коммуникация с российским Минобороны.

Решение о ее закрытии последовало вслед за лишением аккредитации российских дипломатов в Брюсселе.

7 октября НАТО выслало восемь российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Они должны будут покинуть бельгийскую столицу до конца октября.

Как сообщалось ранее, в России пригрозили "активными мерами" в случае вступления Украины в Альянс.

В МИД Украины на это ответили, что мнение Кремля Киеву в этом вопросе неинтересно.