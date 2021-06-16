"Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО

В ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина тема вступления Украины в НАТО практически не обсуждалась.

Об этом заявил президент РФ на пресс-конференции после саммита в Женеве.

"Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась, не скажу, что очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин.

При этом он заявил, что Россия не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, "кроме содействия в реализации минских соглашений".

Он также сообщил, что была поднята и тема вступления Украины в НАТО.

"Эта тема затрагивалась мазком. Здесь пожалуй нечего обсуждать", - сказал президент РФ.

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