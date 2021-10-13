"Лопне в будь-який момент": Путін заявив про зменшення поставок газу і напав на Україну

Російський президент в черговий раз виправдався за газовий конфлікт, перевівши стрілки на "зношеність" української ГТС

Президент РФ Володимир Путін, пояснюючи зменшення поставок газу в Євросоюз через українську ГТС, знову виступив з нападками на Україну. На цей раз лідер країни-агресора заявив, що наш газопровід може "лопнути в будь-який момент".

Його слова цитує російське агентство "РИА Новости".

За словами Путіна, ГТС України нібито знаходиться в жахливому стані і збільшувати поставки "небезпечно".

"Понаднормове збільшення в цьому році через ГТС України наших контрактних зобов’язань по транзиту складе 10%. Але там збільшувати більше не можна. Нам всі натякають: "Збільште ще поставки через Україну!". Небезпечно збільшувати, там десятиліттями не ремонтувалася ГТС. Там якщо тиск збільшиш, труба лопне і Європа зовсім позбудеться цього маршруту. Там понад 80% знос устаткування. Ніхто не хоче слухати і чути, всі схильні звинувачувати Росію", — нарікає Путін напередодні запуску "Північного потоку-2".

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що факт завершення будівництва "СП-2" вже впливає на економіку України, а тому гарантії від Європи і США потрібні.

"Телеграф" раніше також повідомляв, що транзит російського газу по території України в Угорщину зупинився з 1 жовтня, після підписання російсько-угорського контракту в Будапешті. Україна заявила, що це удар по Україні і пообіцяла прийняти кроки.