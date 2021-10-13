"Лопнет в любой момент": Путин заявил об уменьшении поставок газа и напал на Украину

Российский президент в очередной раз оправдался за газовый конфликт, переведя стрелки на "изношенность" украинской ГТС

Президент РФ Владимир Путин, объясняя уменьшение поставок газа в Евросоюз через украинскую ГТС, вновь выступил с нападками на Украину. На этот раз лидер страны-агрессора заявил, что наш газопровод может "лопнуть в любой момент".

Его слова цитирует российское агентство "РИА Новости".

По словам Путина, ГТС Украины якобы находится в ужасном состоянии и увеличивать поставки "опасно".

"Увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит 10%. Но там увеличивать больше нельзя. Нам все намекают: "Увеличьте еще поставки через Украину!". Опасно увеличивать, там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, труба лопнет и Европа совсем лишится этого маршрута. Там свыше 80% износ оборудования. Никто не хочет слушать и слышать, все склонны обвинять Россию", — сетует Путин накануне запуска "Северного потока-2".

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что факт завершения строительства "СП-2" уже оказывает влияние на экономику Украины, а потому гарантии от Европы и США нужны.

"Телеграф" ранее также сообщал, что транзит российского газа по территории Украины в Венгрию остановился с 1 октября, после подписания российско-венгерского контракта в Будапеште. Украина заявила, что это удар по Украине и пообещала принять шаги.