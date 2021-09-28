"Кроки будуть не тільки політичними": Кулеба пообіцяв Угорщині відповідь на контракт з "Газпромом"

Цей контракт вважають ударом по Україні

Контракт на постачання газу в обхід України, який Угорщина підписала з російським "Газпромом", є ударом для нашої країни, тому кроки у відповідь також будуть вживатися.

Про це ввечері у понеділок, 27 вересня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, першим кроком було те, що Україна відклала на невизначений термін відклала візит у Будапешт на міжурядову комісію з питань економічного співробітництва. Кулеба зазначив, що ця комісія "є головним органом двостороннього співробітництва".

Міністр каже, що кроки будуть не тільки політичними, будуть вживатися й інші міри для захисту національних інтересів, адже угорсько-російський контракт — є ударом по Україні та українсько-угорським відносинам.

"Це удар і ми повинні відповідати на нього відповідно. Не може бути жалю та співчуттів", — резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, контракт на поставку газу між Угорщиною та Росією був підписаний 27 вересня у Будапешті. Ним передбачається транзит російського газу в обхід України через Сербію та Австрію. Термін дії документа — 15 років, він вступає у силу з 1 жовтня 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина і Сербія 5 липня завершили будівництво частини газопроводу., який входить у "Турецький потік". Тоді зазначалося, що поставки газу по ньому почнуться вже 1 жовтня цього року.