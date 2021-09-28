"Шаги будут не только политическими": Кулеба пообещал Венгрии ответ на контракт с "Газпромом"

Этот контракт считают ударом по Украине

Контракт на поставку газа в обход Украины, который Венгрия подписала с российским "Газпромом", является ударом для нашей страны, поэтому ответные шаги также будут использоваться.

Об этом вечером в понедельник, 27 сентября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

По его словам, первым шагом было то, что Украина отложила на неопределенный срок перенесла визит в Будапешт на межправительственную комиссию по вопросам экономического сотрудничества. Кулеба отметил, что эта комиссия "является главным органом двустороннего сотрудничества".

Министр говорит, что шаги будут не только политическими, будут приниматься и другие меры для защиты национальных интересов, ведь венгерско-российский договор — является ударом по Украине и украинского-венгерским отношениям.

"Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть жалости и сочувствия", — резюмировал глава МИД.

Напомним, контракт на поставку газа между Венгрией и Россией был подписан 27 сентября во Будапеште. Им предусматривается транзит российского газа в обход Украины через Сербию и Австрию. Срок действия документа — 15 лет, он вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия и Сербия 5 июля завершили строительство части газопровода, входящего в "Турецкий поток". Тогда отмечалось, что поставки газа по нему начнутся уже 1 октября этого года.