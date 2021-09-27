Россия будет поставлять газ венграм в обход Украины: в Киеве заговорили о полной остановке транзита

В МИД назвали это решение исключительно политическим "в угоду Кремлю"

Венгрия сегодня, 27 сентября, подписала долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку голубого топлива в обход Украины. В Украине это решение назвали угрозой украино-венгерским отношениям.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве удивились такому решению Будапешта. Более того, его назвали исключительно политическим и экономически необоснованным. МИД считает, что Венгрия подписала этот контракт "в угоду Кремлю", тем самым навредив интересам Украины и украино-венгерским отношениям.

"Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы", — отметили в министерстве.

Отмечается, что с 29 по 30 сентября в Будапеште должно было состояться заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества за сопредседательства глав МИД двух стран, однако, после подписания договора между Венгрией и Россией, украинская сторона решила перенести встречу на "более поздний срок ".

Венгеро-российское газовое соглашение, отмечают в МИД, существенно повлияет на энергетическую безопасность Украины и Европы. Именно поэтому сейчас необходимо проанализировать рынок и все угрозы, которые оно несет, и согласовать действия со странами региона для минимизации последствий.

Кроме того, Украина намерена обратиться в Еврокомиссию, чтобы там дали оценку этой сделке.

Как сообщает "РИА Новости", венгеро-российский контракт будет действовать в течение 15 лет. Им предусматривается поставка 4,5 миллиарда кубометров газа. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров — через Австрию. Контракт начнет действовать с 1 октября 2021 года.

Вместе с тем глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон допустил, что в дальнейшем транзит газа может быть и вовсе остановлен даже несмотря на наличие контракта до 2024 года.

"Мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", — написал он.

Стоит отметить, что венгеро-российское соглашение — это не единственная угроза для Украины, ведь в РФ в ближайшее время планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2".

Ранее "Телеграф" публиковал ответы экспертов о том, что делать Украине после запуска "Северного потока — 2".