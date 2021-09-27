Росія буде поставляти газ угорцям в обхід України: у Києві вже обурилися

У МЗС назвали це рішення виключно політичним "на догоду Кремлю"

Угорщина сьогодні, 27 вересня, підписала довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на поставку блакитного палива в обхід України. В Україні це рішення назвали загрозою українсько-угорським відносинам.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

У відомстві такому рішенню Угорщини здивувалися. Більше того, його назвали виключно політичним та економічно необгрунтованим. МЗС вважає, що Угорщина підписала цей контракт "на догоду Кремлю", тим самим зашкодивши інтересам України і українсько-угорським відносинам.

"Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", — зазначили у міністерстві.

Зазначається, що з 29 по 30 вересня у Будапешті мало відбутися засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн, однак, після підписання договору між Угорщиною та Росією, українська сторона вирішила перенести зустріч на "більш пізній термін".

Угорсько-російська газова угода, зазначають у МЗС, суттєво вплине на енергетичну безпеку України та Європи. Саме тому зараз необхідно проаналізувати ринок і всі загрози, які вона несе, і узгодити дії з країнами регіону для мінімізації наслідків.

Крім того, Україна має намір звернутися до Єврокомісії, щоб там дали оцінку цій угоді.

Як повідомляє "РИА Новости", угорсько-російський контракт буде діяти протягом 15 років. Ним передбачається постачання 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу постачатимуться через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів — через Австрію. Контракт почне діяти з 1 жовтня 2021 року.

Варто зазначити, що угорсько-російська угода — це не єдина загроза для України, адже у РФ найближчим часом планують почати поставки газу по "Північному потоку-2".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити Україні після запуску "Північного потоку — 2" — відповідь експертів.