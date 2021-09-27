Росія буде поставляти газ угорцям в обхід України: у Києві вже обурилися
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У МЗС назвали це рішення виключно політичним "на догоду Кремлю"
Угорщина сьогодні, 27 вересня, підписала довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на поставку блакитного палива в обхід України. В Україні це рішення назвали загрозою українсько-угорським відносинам.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.
У відомстві такому рішенню Угорщини здивувалися. Більше того, його назвали виключно політичним та економічно необгрунтованим. МЗС вважає, що Угорщина підписала цей контракт "на догоду Кремлю", тим самим зашкодивши інтересам України і українсько-угорським відносинам.
"Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", — зазначили у міністерстві.
Зазначається, що з 29 по 30 вересня у Будапешті мало відбутися засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн, однак, після підписання договору між Угорщиною та Росією, українська сторона вирішила перенести зустріч на "більш пізній термін".
Угорсько-російська газова угода, зазначають у МЗС, суттєво вплине на енергетичну безпеку України та Європи. Саме тому зараз необхідно проаналізувати ринок і всі загрози, які вона несе, і узгодити дії з країнами регіону для мінімізації наслідків.
Крім того, Україна має намір звернутися до Єврокомісії, щоб там дали оцінку цій угоді.
Як повідомляє "РИА Новости", угорсько-російський контракт буде діяти протягом 15 років. Ним передбачається постачання 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу постачатимуться через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів — через Австрію. Контракт почне діяти з 1 жовтня 2021 року.
Варто зазначити, що угорсько-російська угода — це не єдина загроза для України, адже у РФ найближчим часом планують почати поставки газу по "Північному потоку-2".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити Україні після запуску "Північного потоку — 2" — відповідь експертів.
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