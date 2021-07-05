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Пока все следят за "Северным потоком-2": Венгрия и Сербия втихую "кинули" Украину в газовом вопросе

Пока все следят за "Северным потоком-2": Венгрия и Сербия втихую "кинули" Украину в газовом вопросе
09:21 Сегодня Телеграф

Компания Srbijagas (Сербия) и FGSZ (Венгрия) заявили про окончание строительства "артерии" газопровода-перемычки между этими странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться уже с 1 октября (с начала нового газового года).

Отметим, что эта магистраль является частью газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы. Он заработал в январе 2020 года.

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Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Отметим, что Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

Как сообщал "Телеграф", ранее США и Германия планируют помочь Украине в строительстве новых электростанций в связи с окончанием строительства  "Северный поток - 2".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Сербия, Венгрия, Газопроводы.
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