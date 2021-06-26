Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"

США и Германия планируют помочь Украине в строительстве новых электростанций в связи с окончанием строительства "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, обе страны подобной помощью преследуют идею "уменьшить геополитические выгоды для Москвы" после завершения строительства газопровода. Планируется, что все договоренности по этому вопросу будут озвучены и согласованы к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который запланирован в июле.

В этом вопросе предполагаются:

"инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций" для "развития инфраструктуры" и наращивания поставок газа из этой страны.

старт "переговоров с Россией" (инициированных Германией) по вопросам, касающимся продления транзита российского газа через Украину.

Стороны также якобы обсуждали возможность создания механизма по "приостановке поставок газа по "Северному потоку - 2", если Россия попытается оказывать давление в Украину".

"Официальные лица Германии выступают против этой идеи, они отмечают, что не хотят использовать "Северный поток - 2" в качестве "политического оружия", - говорится в публикации.

При этом как пишет Bloomberg, чиновники США не знают, можно ли технически создать такой механизм. В Вашингтоне также допускают возможность введения санкций против России, если она "попытается сократить поставки газа в Украину".

Как сообщал "Телеграф", ранее отказ от санкций против российского "Северного потока-2" и ее исполнительного директора Матиаса Варнига стал причиной разногласий в Белом доме.