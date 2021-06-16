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Журналисты узнали о споре в администрации США из-за санкций против "Северного потока-2"

Журналисты узнали о споре в администрации США из-за санкций против "Северного потока-2"
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф

Отказ от санкций против российского "Северного потока-2" и ее исполнительного директора Матиаса Варнига стал причиной разногласий в Белом доме.

Об этом со ссылкой на достоверные источники в администрации президента Джо Байдена пишет The Washington Post.

Согласно инсайдерской информации, Госдепартамент во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном и его замами хотел ввести санкции, чтобы блокировать российский газопровод. Однако Байден и его высокопоставленные помощники в Совете нацбезопасности с этим не согласились, так как это могло бы ухудшить отношения с Германией.

"Однако санкции — это лишь один из инструментов, и мы используем пространство, предоставленное ограниченными санкциями, чтобы вести дипломатические переговоры с Германией, чтобы уменьшить риски, которые трубопровод представляет для европейской энергетической безопасности", — говорит источник в Белом доме.

Напомним, сегодня состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. "Телеграф" следит за событиями вокруг встречи и публикует их в режиме онлайн.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 343

Все по теме:

Германия, США, Санкции, Джо Байден, Разногласия, Северный поток-2.
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