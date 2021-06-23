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Нужно уйти от тактики "вы нам должны": в Украине раскрыли стратегию по "Северному потоку-2"
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Нужно уйти от тактики "вы нам должны": в Украине раскрыли стратегию по "Северному потоку-2"

Нужно уйти от тактики "вы нам должны": в Украине раскрыли стратегию по "Северному потоку-2"
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф

К концу года "Северный поток-2" может развернуться в гораздо больших масштабах, чем сейчас. О том, что в таком случае должна делать Украина, рассказали в интервью экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и советник министра энергетики Германа Галущенко Лана Зеркаль.

Об этом пишет "Левый берег".

Так, Зеркаль полагает, что нашей стране стоит отказаться от тактики "нам все должны". 

"Когда мы говорим, что нам должны решить вопрос, мы ставим себя в позицию детей. Нам нужно стать взрослыми и предложить какое-то свое видение того, как обеспечить, чтобы наша газотранспортная система работала. Есть этот "Северный поток", нет его. Это должно перестать быть постоянной угрозой", - рассуждает советник министра.

По ее словам, новая позиция должна дать уверенность в завтрашнем дне, чтобы не страдала безопасность и бюджет Украины. Зеркаль говорит, что варианты у правительства уже есть, и сейчас они обсуждаются. 

Тем временем Коболев считает, что нужно не просто отказаться от тактики "вы нам должны", но и сделать шаг навстречу европейским и американским партнерам, чтобы они помогали Украине в будущем.

Напомним, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл обсудили Северный поток-2.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Нафтогаз, Андрей Коболев, Северный поток-2, Лана Зеркаль.
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