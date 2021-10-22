Зеленський озвучив ціну, яку готовий заплатити за збільшення транзиту в Європу

Чи погодиться російська сторона, поки невідомо

Україна готова запропонувати Росії знижку в 50% на транзит газу в Європу за умови, що та погодиться збільшити його обсяги.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в коментарі Bloomberg ввечері 22 жовтня.

Як відомо, Росія за контрактом перекидає через Україну по 40 млрд кубів газу на рік, і не зацікавлена в збільшенні обсягів, оскільки в разі запуску "Північного потоку-2" блакитне паливо зможуть транспортувати в обхід України.

На сьогоднішній день в Європі енергетична криза, яка, на думку ряду експертів, штучно викликана Росією з метою прискорити сертифікацію газопроводу ПП-2.

На засіданні РНБО 22 жовтня було вирішено запропонувати Європі збільшити обсяги транзиту на 55 млрд кубів зверху контрактних 40 млрд, — тобто до 95 млрд кубів сумарно.

Щоб Росія погодилася на ці умови, Україна готова запропонувати їй велику знижку.

"З огляду на нинішній тариф на транзит, знижка складе близько 50%", — підкреслив Зеленський.

"Газпром" поки ніяк не відповів на цю пропозицію.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент Росії Володимир Путін відмовлявся від збільшення обсягів транзиту під приводом, що "труба може лопнути".