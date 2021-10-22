Рус

Зеленський озвучив ціну, яку готовий заплатити за збільшення транзиту в Європу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
83
Український лідер придумав спосіб вплинути на РФ Новина оновлена 22 жовтня 2021, 22:31
Український лідер придумав спосіб вплинути на РФ

Чи погодиться російська сторона, поки невідомо

Україна готова запропонувати Росії знижку в 50% на транзит газу в Європу за умови, що та погодиться збільшити його обсяги.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в коментарі Bloomberg ввечері 22 жовтня.

Як відомо, Росія за контрактом перекидає через Україну по 40 млрд кубів газу на рік, і не зацікавлена в збільшенні обсягів, оскільки в разі запуску "Північного потоку-2" блакитне паливо зможуть транспортувати в обхід України.

На сьогоднішній день в Європі енергетична криза, яка, на думку ряду експертів, штучно викликана Росією з метою прискорити сертифікацію газопроводу ПП-2.

На засіданні РНБО 22 жовтня було вирішено запропонувати Європі збільшити обсяги транзиту на 55 млрд кубів зверху контрактних 40 млрд, — тобто до 95 млрд кубів сумарно.

Щоб Росія погодилася на ці умови, Україна готова запропонувати їй велику знижку.

"З огляду на нинішній тариф на транзит, знижка складе близько 50%", — підкреслив Зеленський.

"Газпром" поки ніяк не відповів на цю пропозицію.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент Росії Володимир Путін відмовлявся від збільшення обсягів транзиту під приводом, що "труба може лопнути".

Теги:
#Україна #Газ #Росія #Транзит #Транзит газу #Володимир Зеленський #Північний потік-2
Прибув вантажний літак з допомогою.
Україна
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Прибув вантажний літак з допомогою.
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Категорія
Жителі столиці будуть платити за тепло дорожче, але це неточно
Обіцянки Зеленського не допомогли: тепло для киян дорожчає на 44%, але є одне "але"
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат України Ірина Верещук
Верещук готують високий пост в Кабміні: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін