Росія відновила транзит газу до Угорщини через Україну

Газ знову почали прокачувати через пункт "Берегово"

Після повідомлень про зупинку транзиту російського газу через Україну у напрямку Угорщини, дані угорського оператора газо-транспортних систем FGSZ виявилися зовсім іншими — транзит блакитного палива відновили і він склав понад 200 тисяч кубометрів на годину.

Про це у понеділок, 4 жовтня, свідчать дані оператора ГТС Угорщини.

Так, потік палива через прикордонний пункт "Берегово", за даними станом на 8:00 ранку 4 жовтня склав більше 200 тис. куб. м/год. Такі дані фіксували і ввечері напередодні.

За ніч показники не змінилися, що може означати, що вночі прокачування за цим маршрутом не було. Не було прокачувань газу і за попередню добу.

Дані FGSZ

Нагадаємо, що транзит російського газу через Україну в Угорщину зупинився з 1 жовтня 2021 року. Оператор ГТС України повідомив, що заявка на транзит не надійшла попри те, що поставки блакитного палива з України в Угорщину були законтрактовані на весь рік у розмірі 24,6 млн куб. м на добу.

Цього передував контракт між Угорщиною та РФ, який 27 вересня підписали дві сторони у Будапешті. Документом передбачалося, що поставка російського газу в Угорщину буде здійснюватися в обхід України

В Україні такому рішенню Угорщини здивувалися і назвали його "виключно політичним на догоду Кремлю". МЗС пообіцяло вжити кроки у відповідь, адже цей контракт є ударом по Україні.

Крім того, Україна та Угорщина дзеркально викликали своїх послів, щоб донести позицію сторін щодо підписання газового контракту з РФ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російський економічний аналітик вважає, що від цього контракту постраждає лише "Газпром", однак є і інші підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України.