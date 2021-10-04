"Реекспорт": в Україні розставили всі крапки у питанні транзиту російського газу в Угорщину

Незначний потік в угорському напрямку спостерігається, однак це не транзит

Україна не відновлювала транзит газу до Угорщини, який зупинився з 1 жовтня після підписання договору в Будапешті. А той обсяг постачання, який зараз фіксує угорський оператор ГТС, є реекспортом.

Про це у понеділок, 4 жовтня, заявив голова українського оператора ГТС Сергій Макогон на власній сторінці у Facebook.

За його словами, Газпром не відновлював поставнок блакитного палива через Україну до Угорщини. Наразі є лише незначний потік газу в угорському напрямку, однак це не транзит, а реекспорт газу трейдерам з ЄС, які зберігали паливо в українських підземних сховищах газу.

Варто зазначити, що дані угорського оператора газо-транспортних систем FGSZ показували, що транзит блакитного палива продовжується через пункт "Берегово" і за попередню добу він склав понад 200 тисяч кубометрів на годину.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, транзит російського газу територією України в Угорщину зупинився з 1 жовтня, після підписання російсько-угорського контракту у Будапешті. Україна заявила, що це удар по Україні та пообіцяла вжити кроки у відповідь.