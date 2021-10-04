"Реэкспорт": в Украине расставили все точки в вопросе транзита российского газа в Венгрию

Незначительный поток в венгерском направлении наблюдается, однако это не транзит

Украина не возобновляла транзит газа в Венгрии, который остановился с 1 октября после подписания договора в Будапеште. А тот объем поставок, который сейчас фиксирует венгерский оператор ГТС, является реэкспортом.

Об этом в понедельник, 4 октября, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, Газпром не возобновлял поставок голубого топлива через Украину в Венгрию. Сейчас есть лишь незначительный поток газа в венгерском направлении, однако это не транзит, а реэкспорт газа трейдерам с ЕС, сохраняющих топливо в украинских подземных хранилищах газа.

Стоит отметить, что данные венгерского оператора газо-транспортных систем FGSZ показывали, что транзит голубого топлива продолжается через пункт "Берегово" и за предыдущие сутки он составил более 200 тысяч кубометров в час.

Как сообщал "Телеграф" ранее, транзит российского газа по территории Украины в Венгрию остановился с 1 октября, после подписания российско-венгерского контракта в Будапеште. Украина заявила, что это удар по Украине и пообещала принять шаги.