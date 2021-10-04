Россия возобновила транзит газа в Венгрию через Украину

Газ снова начали прокачивать через пункт "Берегово"

После сообщений про остановку транзита российского газа через Украину в направлении Венгрии, данные венгерского оператора газо-транспортных систем FGSZ оказались совсем другими — транзит голубого топлива восстановили и он составил более 200 тысяч кубометров в час.

Об этом в понедельник, 4 октября, свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии.

Так, поток топлива через пограничный пункт "Берегово", по данным на 8:00 утра 4 октября составил более 200 тыс. куб. м/час. Такие данные фиксировали и вечером накануне.

За ночь показатели не изменились, что может означать, что ночью прокачки по этому маршруту не было. Не было прокачек газа и за предыдущие сутки.

данные FGSZ

Напомним, что транзит российского газа через Украину в Венгрию остановился с 1 октября 2021. Оператор ГТС Украины сообщил, что заявка на транзит не поступила несмотря на то, что поставки голубого топлива из Украины в Венгрию были законтрактованы на весь год в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

Этому предшествовал контракт между Венгрией и РФ, который 27 сентября подписали две стороны в Будапеште. Документом предусматривалось, что поставка российского газа в Венгрию будет осуществляться в обход Украины

В Украине такому решению Венгрии удивились и назвали его "исключительно политическим в угоду Кремлю". МИД пообещал принять шаги, ведь этот контракт является ударом по Украине.

Кроме того, Украина и Венгрия зеркально вызвали своих послов, чтобы донести позицию сторон по подписанию газового контракта с РФ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российский экономический аналитик считает, что от этого контракта пострадает только "Газпром", однако есть и другие подводные камни транзита газа в Венгрию в обход Украины.