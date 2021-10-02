Пострадает "Газпром": в России рассказали о подводных камнях транзита газа в Венгрию в обход Украины

Россия пытается наказать Украину, забрав у нее транзит газа в Венгрию.

Для "Газпрома" поставки газа в Венгрию будут обходиться дороже при транспортировке через "Турецкий поток", чем через украинскую ГТС, а потому соответствующее решение Москвы можно считать чисто политическим.

Такое мнение высказал изданию "Собеседник" российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Он отмечает, что маршрут для поставок газа был выбран не самый простой — через Черное море, Турцию, Болгарию и Сербию.

Это, по его словам, никак не скажется на ценах для потребителей в Венгрии, однако заметно увеличит расходы "Газпрома". По его подсчетам, стоимость транспортировки газа по этому маршруту будет в четыре раза выше, чем через Украину.

Это может свидетельствовать о том, что решение это принималось Кремлем с политических соображений, а его целью является "наказать Украину, лишить ее транзита", говорит Крутихин.

Михаил Крутихин

В то же время, он указал и на другие сложности, связанные с рядом политических нюансов. В частности, он указывает, что Турция не всегда "корректно" себя вела с "Газпромом" и ранее уже ставила свои условия при прокачке газа. Также проблемой может быть Сербия, которая не является членом ЕС и имеет свои правила транзита.

Как сообщалось ранее, 27 сентября стало известно, что "Газпром" заключил контракт с Венгрией на поставку газа в обход Украины. Ожидается, что Россия будет подавать в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно.

В Украине после такого решения Будапешта заявили, что это серьезный удар по нашей стране и пообещали предпринять ответные шаги.

Кроме того страны взаимно вызвали послов в МИД для разъяснения своих позиций по этому вопросу.