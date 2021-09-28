Посла Венгрии в Киеве вызвали в МИД: хотят объяснить позицию Украины относительно скандального газового контракта

Венгерская сторона также вызвала украинского дипломата в МИД

Украинское министерство иностранных дел зеркально вызвало посла Венгрии в Киеве для того, чтобы объяснить позицию Украины относительно венгерско-российского контракта на поставку газа в обход Украины.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии изданию "РБК-Украина".

По его словам, посла Венгрии в Киеве пригласили, чтобы донести принципиальную позицию Украины по этому вопросу. Николенко подтвердил, что аналогично поступила и венгерская сторона, вызвав украинского дипломата в МИД.

Представитель ведомства отметил, что венгерскому послу объяснят, что контракт Будапешта с "Газпромом" подрывает национальную безопасность Украины и энергетическую безопасность Европы, кроме того это вредит украинско-венгерским отношениям.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", — подчеркнул Николенко.

Стоит отметить, что после бурной реакции Киева на венгерского-российский контракт, официальный Будапешт призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела страны.

Как сообщал "Телеграф", глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал контракт Венгрии с российским "Газпромом" ударом для страны, за которым последуют ответная реакция.