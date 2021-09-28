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Венгрия вызвала украинского посла из-за скандала, связанного с РФ: подробности

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Венгрия заключила 15-летний контакт с РФ, согласно которому газ пустят в обход Украины Новость обновлена 28 сентября 2021, 11:12
Венгрия заключила 15-летний контакт с РФ, согласно которому газ пустят в обход Украины

Венгрия призвала Украину не вмешиваться во внутренние дела страны и вызвала дипломата

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за того, что в нашей стране раскритиковали новый газовый контракт Будапешта и российского "Газпрома".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, что Венгрия 27 сентября подписала долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку голубого топлива в обход Украины. И в нашей стране это решение назвали угрозой украино-венгерским отношениям.

В связи с этим украинского дипломата вызвали в МИД Венгрии, глава которого призвал Киев "не вмешиваться во внутренние дела страны и отказаться от политизации экономических интересов".

Ранее мы сообщали, что Венгрия могла подписать этот контракт на 15 лет "в угоду Кремлю", тем самым навредив интересам Украины и отношениям между странами.

А вот глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это удар для нашей страны, за которым последует реакция. Украина уже отложила на неопределенный срок визит в Будапешт на межправительственную комиссию по вопросам экономического сотрудничества. Кулеба отметил, что эта комиссия "является главным органом двустороннего сотрудничества".

Теги:
#Газ #Россия #Венгрия #Критика
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