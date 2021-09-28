Угорщина викликала українського посла через скандал, пов’язаний з РФ: подробиці

Угорщина закликала Україну не втручатися у внутрішні справи країни і викликала дипломата

Посла України викликали в МЗС Угорщини через те, що в нашій країні розкритикували новий газовий контракт Будапешта і російського "Газпрому".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, що Угорщина 27 вересня підписала довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на поставку блакитного палива в обхід України. І в нашій країні це рішення назвали загрозою україно-угорським відносинам.

У зв’язку з цим українського дипломата викликали в МЗС Угорщини, глава якого закликав Київ "не втручатися у внутрішні справи країни і відмовитися від політизації економічних інтересів".

Раніше ми повідомляли, що Угорщина могла підписати цей контракт на 15 років "на догоду Кремлю", тим самим зашкодивши інтересам України і відносинам між країнами.

А ось глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це удар для нашої країни, за яким послідує реакція. Україна вже відклала на невизначений термін візит в Будапешт на міжурядову комісію з питань економічного співробітництва. Кулеба зазначив, що ця комісія "є головним органом двостороннього співробітництва".