Угорщина викликала українського посла через скандал, пов’язаний з РФ: подробиці
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Угорщина закликала Україну не втручатися у внутрішні справи країни і викликала дипломата
Посла України викликали в МЗС Угорщини через те, що в нашій країні розкритикували новий газовий контракт Будапешта і російського "Газпрому".
Про це повідомляє агентство Reuters.
Нагадаємо, що Угорщина 27 вересня підписала довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на поставку блакитного палива в обхід України. І в нашій країні це рішення назвали загрозою україно-угорським відносинам.
У зв’язку з цим українського дипломата викликали в МЗС Угорщини, глава якого закликав Київ "не втручатися у внутрішні справи країни і відмовитися від політизації економічних інтересів".
Раніше ми повідомляли, що Угорщина могла підписати цей контракт на 15 років "на догоду Кремлю", тим самим зашкодивши інтересам України і відносинам між країнами.
А ось глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це удар для нашої країни, за яким послідує реакція. Україна вже відклала на невизначений термін візит в Будапешт на міжурядову комісію з питань економічного співробітництва. Кулеба зазначив, що ця комісія "є головним органом двостороннього співробітництва".
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