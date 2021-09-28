Посла Угорщини у Києві викликали у МЗС: хочуть пояснити позицію України щодо скандального газового контракту
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Угорська сторона також викликала українського дипломата в МЗС
Українське міністерство закордонних справ дзеркально викликало посла Угорщини у Києві для того, щоб пояснити позицію України щодо угорсько-російського контракту на поставку газу в обхід України.
Про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі виданню "РБК-Україна".
За його словами, посла Угорщини у Києві запросили, щоб донести принципову позицію України щодо цього питання. Ніколенко підтвердив, що аналогічно вчинила і угорська сторона, викликавши українського дипломата у МЗС.
Речник відомства зазначив, що угорському послу пояснять, що контракт Будапешта з "Газпромом" підриває національну безпеку України та енергетичну безпеку Європи, крім того це шкодить українсько-угорським відносинам.
"Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", — підкреслив Ніколенко.
Варто зазначити, що після бурхливої реакції Києва на угорського-російський контракт, офіційний Будапешт закликав Україну не втручатися у внутрішні справи країни.
Як повідомляв "Телеграф", голова українського МЗС Дмитро Кулеба назвав контракт Угорщини з російським "Газпромом" ударом для країни, за яким послідують відповідна реакція.
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