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Посла Угорщини у Києві викликали у МЗС: хочуть пояснити позицію України щодо скандального газового контракту

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Україна викликає "на килим" посла Угорщини у Києві Новина оновлена 28 вересня 2021, 11:44
Україна викликає "на килим" посла Угорщини у Києві

Угорська сторона також викликала українського дипломата в МЗС

Українське міністерство закордонних справ дзеркально викликало посла Угорщини у Києві для того, щоб пояснити позицію України щодо угорсько-російського контракту на поставку газу в обхід України.

Про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі виданню "РБК-Україна".

За його словами, посла Угорщини у Києві запросили, щоб донести принципову позицію України щодо цього питання. Ніколенко підтвердив, що аналогічно вчинила і угорська сторона, викликавши українського дипломата у МЗС.

Речник відомства зазначив, що угорському послу пояснять, що контракт Будапешта з "Газпромом" підриває національну безпеку України та енергетичну безпеку Європи, крім того це шкодить українсько-угорським відносинам.

"Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", — підкреслив Ніколенко.

Варто зазначити, що після бурхливої реакції Києва на угорського-російський контракт, офіційний Будапешт закликав Україну не втручатися у внутрішні справи країни.

Як повідомляв "Телеграф", голова українського МЗС Дмитро Кулеба назвав контракт Угорщини з російським "Газпромом" ударом для країни, за яким послідують відповідна реакція.

Теги:
#Україна #Угорщина #Посольство #Міністерство закордонних справ
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