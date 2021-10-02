Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України

Росія намагається покарати Україну, забравши у неї транзит газу в Угорщину.

Для "Газпрому" поставки газу в Угорщину будуть обходитися дорожче при транспортуванні через "Турецький потік", ніж через українську ГТС, а тому відповідне рішення Москви можна вважати чисто політичним.

Таку думку висловив виданню "Собеседник" російський економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Він зазначає, що маршрут для поставок газу був обраний не найпростіший — через Чорне море, Туреччину, Болгарію і Сербію.

Це, за його словами, ніяк не позначиться на цінах для споживачів в Угорщині, однак помітно збільшить витрати "Газпрому". За його підрахунками, вартість транспортування газу по цьому маршруту буде в чотири рази вище, ніж через Україну.

Це може свідчити про те, що рішення це приймалося Кремлем з політичних міркувань, а його метою є "покарати Україну, позбавити її транзиту", говорить Крутіхін.

Михайло Крутіхін

У той же час, він вказав і на інші складнощі, пов’язані з низкою політичних нюансів. Зокрема, він вказує, що Туреччина не завжди "коректно" поводилася з "Газпромом" й раніше вже ставила свої умови при прокачуванні газу. Також проблемою може бути Сербія, яка не є членом ЄС та має свої правила транзиту.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня стало відомо, що "Газпром" уклав контракт з Угорщиною на поставку газу в обхід України. Очікується, що Росія буде подавати в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу щорічно.

В Україні після такого рішення Будапешта заявили, що це серйозний удар по нашій країні і пообіцяли зробити кроки у відповідь.

Крім того країни взаємно викликали послів в МЗС для роз’яснення своїх позицій з цього питання.