Россия обрубила импорт газа в Украину из Венгрии

Теперь невозможен импорт газа даже в саму Украину, так как он осуществлялся путем виртуального реверса — в Венгрию и обратно

С пятницы, 1 октября, российский "Газпром" остановил транзит газа в направлении Венгрии через нашу страну.

Об этом передает "Оператор ГТС Украины".

Сообщается, что заявки на транзит голубого топлива не поступили, хотя по контракту наша страна должна перекачивать 24 600 000 кубометров в сутки вплоть до конца сентября 2022 года.

В компании напоминают, что с 1 октября вступил в силу закон, согласно которому Россия будет напрямую транспортировать топливо венграм через "Турецкий поток".

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее выгоден экономически, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, — говорит гендиректор ГТСУ Сергей Макогон. — Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности".

В ГТС говорят, что прекращение транзита российского газа по украинской территории в направлении Венгрии сделало невозможным импорт газа уже в саму Украину, так как он осуществлялся путем виртуального реверса.

Как сообщал "Телеграф", глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал контракт Венгрии с российским "Газпромом" ударом для страны, за которым последуют ответная реакция. Но после бурной реакции Киева на венгерского-российский контракт, официальный Будапешт призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела страны.