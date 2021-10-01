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Росія обрубала імпорт газу в Україну з Угорщини

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Ілюстративне фото Новина оновлена 01 жовтня 2021, 10:02
Ілюстративне фото

Тепер неможливий імпорт газу навіть в саму Україну, так як він здійснювався шляхом віртуального реверсу — в Угорщину та назад

З п’ятниці, 1 жовтня, російський "Газпром" зупинив транзит газу в напрямку Угорщини через нашу країну.

Про це передає "Оператор ГТС України".

Повідомляється, що заявки на транзит блакитного палива не надійшли, хоча за контрактом наша країна повинна перекачувати 24 600 000 кубометрів на добу аж до кінця вересня 2022 року.

У компанії нагадують, що з 1 жовтня набрав чинності закон, згідно з яким Росія буде безпосередньо транспортувати паливо угорцям через "Турецький потік".

"Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Більш того, український маршрут — найбільш вигідний економічно, тому що є найкоротшим шляхом поставки газу в Угорщину, — говорить гендиректор ДМСУ Сергій Макогон. — Монополізація газових маршрутів Газпромом, яку ми зараз спостерігаємо, ставить питання про основоположні принципи функціонування газових ринків ЄС — конкурентності та прозорості".

В ГТС кажуть, що припинення транзиту російського газу по українській території в напрямку Угорщини унеможливило імпорт газу вже в саму Україну, так як він здійснювався шляхом віртуального реверсу.

Як повідомляв "Телеграф", глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав контракт Угорщини з російським "Газпромом" ударом для країни, за яким послідує відповідна реакція. Але після бурхливої реакції Києва на угорського-російський контракт, офіційний Будапешт закликав Україну не втручатися у внутрішні справи країни.

Теги:
#Газ #Газпром #Росія #Скандал #Угорщина
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