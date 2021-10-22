Зеленский озвучил цену, которую готов заплатить за увеличение транзита в Европу

Согласится ли российская сторона, пока неизвестно

Украина готова предложить России скидку в 50% на транзит газа в Европу, при условии, что та согласится увеличить его объемы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии Bloomberg вечером 22 октября.

Как известно, Россия по контракту перебрасывает через Украину по 40 млрд кубов газа в год, и не заинтересована в увеличении объемов, поскольку в случае запуска "Северного потока-2" голубое топливо смогут транспортировать в обход Украины.

На сегодняшний день в Европе энергетический кризис, который, по мнению ряда экспертов, искусственно вызван Россией с целью ускорить сертификацию газопровода СП-2.

На заседании СНБО 22 октября было решено предложить Европе увеличить объемы транзита на 55 млрд кубов сверху контрактных 40 млрд, — т.е. до 95 млрд кубов суммарно.

Чтобы Россия согласилась на эти условия, Украина готова предложить ей большую скидку.

"Учитывая нынешний тариф на транзит, скидка составит около 50%", — подчеркнул Зеленский.

"Газпром" пока никак не ответил на это предложение.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент России Владимир Путин отнекивался от увеличения объемов транзита под предлогом, что "труба может лопнуть".