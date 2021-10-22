Укр

"Завтра под Харьковом ракеты появятся": Путин испугался сотрудничества НАТО и Украины

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Лидер РФ ищет несуществующую угрозу со стороны ЕС и США Новость обновлена 22 октября 2021, 09:03
Лидер РФ ищет несуществующую угрозу со стороны ЕС и США

Политику не нравится, что военная инфраструктура альянса приблизилась к границам России

Российский президент Владимир Путин уверен, что в НАТО планируют размещения военных баз на территории Украины.

Такое предположение он высказал во время заседания клуба "Валдай" 21 октября, передают росСМИ.

По его словам, на подобный шаг в Альянсе могут пойти даже несмотря на то, что украинской Конституцией запрещено размещение любых иностранных военных баз на территории страны. Путин считает, что для прикрытия могут использовать историю с якобы "учебными центрами". Таким образом недалеко от российских границ якобы может оказаться оружие НАТО, утверждает политик.

"Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?" — среди прочего заявил Владимир Путин.

Также глава Кремля высказал свою обеспокоенность тем фактом, что техника НАТО размещается все ближе и ближе к российским границам. Среди таких фактов Путин вспомнил Польшу и Румынию, в которых установили системы ПВО, что якобы могут быть модернизированы для нападения.

"Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?" — отметил российский президент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что прежде Украине досталось от Путина из-за газовых вопросов — политик выступил с критикой нашей газотранспортной системы.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Владимир Путин
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