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"Завтра під Харковом ракети з’являться": Путін злякався співпраці НАТО і України

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Лідер РФ шукає неіснуючу загрозу з боку ЄС і США Новина оновлена 22 жовтня 2021, 09:03
Лідер РФ шукає неіснуючу загрозу з боку ЄС і США

Політику не подобається, що військова інфраструктура альянсу наблизилася до кордонів Росії

Російський президент Володимир Путін упевнений, що в НАТО планують розміщення військових баз на території України.

Таке припущення він висловив під час засідання клубу "Валдай" 21 жовтня, передають росЗМІ.

За його словами, на такий крок в Альянсі можуть піти навіть незважаючи на те, що українською Конституцією заборонено розміщення будь-яких іноземних військових баз на території країни. Путін вважає, що для прикриття можуть використовувати історію з нібито "навчальними центрами". Таким чином недалеко від російських кордонів, ймовірно, може опинитися зброя НАТО, стверджує політик.

"Завтра під Харковом ракети з’являться, що нам робити з цим?" — серед іншого заявив Володимир Путін.

Також глава Кремля висловив свою стурбованість тим фактом, що техніка НАТО розміщується все ближче і ближче до російських кордонів. Серед таких фактів Путін згадав Польщу і Румунію, в яких встановили системи ППО, які начебто можуть модернізувати для нападу.

"Там же можуть бути розміщені ракети середньої і меншої дальності. Чому ні?" — зазначив російський президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що перш Україні дісталося від Путіна через газових питань — політик виступив з критикою нашої газотранспортної системи.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Володимир Путін
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