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"Цирковий номер": у Лаврова різко відреагували на плани України підтримати жителів Криму і Донбасу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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КПВВ Новина оновлена 23 жовтня 2021, 22:05
КПВВ

Центри дозволять жителям тимчасово непідконтрольних Україні територій безпосередньо звернутися до представників влади.

Рішення РНБО про відкриття центрів прямої комунікації з урядом України для жителів тимчасово окупованих територій викликало різку реакцію у російських чиновників.

Планами щодо створення подібних контактних центрів, які будуть розміщуватися на КПВВ на лінії розмежування на Донбасі та на адмінмежі Криму, поділився секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов на брифінгу після засідання в п’ятницю.

За його словами, створення цих центрів дозволить жителям окупованих територій безпосередньо звертатися до представників влади, президенту і Кабміну.

Реалізацію цієї ідеї поклали на Мінцифри, а проєкт розглянуть під час засідання РНБО через два тижні.

Очевидно, що владі РФ така ідея припала до смаку. Представник МЗС Росії Марія Захарова обрушилася з критикою на РНБО, назвавши ідею "цирковим номером" і заявила, що це є "заготовленої провокацією".

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін занепокоївся розширенням військової інфраструктури НАТО і припустив, що ракетні комплекси Альянсу можуть бути розміщені під Харковом.

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#Крим #Донбас #ОРДЛО
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