"Новый передел мира": генерал рассказал, что помешало Путину напасть на Украину весной

Угроза прямого вторжения РФ в Украину существует уже не первый год

Россия, чьи планы регулярно вскрывает внешняя разведка или иностранные медиа, планировала полномасштабное нападение на Украину минимум с 2019 года. Кремлю выгодно устроить с помощью войны попытку нового "передела мира" между сильными политическими игроками.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По словам эксперта, весной 2020 года Владимир Путин рассчитывал начать вторжение с востока Украины для получения новых "достижений" к юбилею победы СССР во Второй мировой войне. Это, говорит Романенко, могло помочь Кремлю созвать глав "ядерного клуба" на "Ялту-2" — для нового передела власти во всем мире.

"Однако пришел ковид. В итоге не было ни вторжения, ни знакового представительства на параде. Войну пришлось отложить", — говорит генерал, отмечая, что Путину пришлось вернуться к "мирному" решению вопроса по Украине.

Однако даже попытка устроить тишину на Донбассе, дабы украинские власти признали легитимными "власти" ОРДЛО, не помогла Кремлю достичь желаемого. Именно поэтому с конца 2020 года на Донбассе снова увеличились обстрелы.

Игорь Романенко добавил, что первые попытки выкрутить российско-украинскую войну в свою пользу Кремль предпринял в 2019 году, когда в Украине переизбрали президента. На фоне смены власти, объясняет Романенко, Путин хотел протолкнуть "решение проблем Донбасса" на выгодных для себя условиях.

Впрочем, как говорит генерал, ничего не получилось. Этому не помогло даже назначение замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака "куратором" по украинскому направлению. Отметим, что ранее Козак занимался вопросами Молдавии и Приднестровья.

Больше подробностей о том, чего стоит ожидать от военной ситуации в ближайшее время, читайте в эксклюзивном интервью "Телеграфа": "Путин готовит новое вторжение в Украину: генерал назвал даты и опасные направления"