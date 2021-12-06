"Новий переділ світу": генерал розповів, що завадило Путіну напасти на Україну навесні

Загроза прямого вторгнення РФ в Україну існує вже не перший рік

Росія, чиї плани регулярно розкриває зовнішня розвідка чи іноземні медіа, планувала повномасштабний напад на Україну щонайменше з 2019 року. Кремлю вигідно влаштувати із допомогою війни спробу нового "переділу світу" між найсильнішими політичними гравцями.

Такою думкою з "Телеграфом" поділився генерал-лейтенант, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За словами експерта, навесні 2020 року Володимир Путін розраховував почати вторгнення зі сходу України для отримання нових "здобутків" до ювілею перемоги СРСР у Другій світовій війні. Це, говорить Романенко, могло допомогти Кремлю скликати очільників "ядерного клубу" на "Ялту-2" — для нового переділу влади у всьому світі.

"Однак прийшов ковід. У результаті не було ні вторгнення, ні знакового представництва на параді. Війну довелося відкласти", — стверджує генерал, наголошуючи, що Путіну довелося повернутися до "мирного" вирішення питання щодо України.

Проте навіть спроба влаштувати тишу на Донбасі, щоб українська влада визнала легітимною "владу" ОРДЛО, не допомогла Кремлю досягти бажаного. Саме тому з кінця 2020 року на Донбасі знову збільшився обстріл.

Ігор Романенко додав, що перші спроби викрутити російсько-українську війну на свою користь Кремль зробив у 2019 році, коли в Україні переобрали президента. На тлі зміни влади, пояснює Романенко, Путін хотів проштовхнути "вирішення проблем Донбасу" на вигідних для себе умовах.

Втім, за словами генерала, нічого не вийшло. Цьому не допомогло навіть призначення заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака "куратором" за українським напрямом. Зазначимо, що раніше Козак займався питаннями Молдови та Придністров’я.

Більше подробиць про те, чого варто очікувати від військової ситуації найближчим часом, читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу": "Путін готує нове вторгнення в Україну: генерал назвав дати та небезпечні напрямки"