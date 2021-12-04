Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук специально для "Телеграфа" прокомментировал обнародованные сценарии нападения России на Украину

Западные СМИ сообщают, что вторжения России в Украину вероятно уже в начале 2022 года.

Появляются всё новые данные, вплоть до карт с возможными направлениями нанесения ударов.

О вероятности этого уже не единожды заявляли и представители коллективного Запада, и украинские высокопоставленные лица.

При этом мы помним, что всегда с начала агрессии, вот уже восьмой год как, Россия садится за стол переговоров (хоть в Трехсторонней контактной группе, хоть в Нормандском формате, хоть в процессе отдельных переговоров с США) – с позиции силы. Провоцируя какое-то обострение: на фронте, на границе, в атаках на информационном пространстве.

Сейчас, как известно, готовится новая встреча Байдена с Путиным.

Делайте выводы.

Если смотреть на историю войны, то очередной план агрессии разрабатывается в Кремле не первый год. То, что было в 2014-м, начало формироваться еще в 2008-2009, когда РФ поняла свои ошибки по Грузии (военные, не политические) – и сделала выводы. После чего Крым и восток Украины захватывала уже более гибридным способом.

Каким будет следующий шаг агрессора – можно только гадать.

Будут ли применяться ракетные войска, авиация? Если будут – с какой интенсивностью?

Гибридность может проявиться в организации техногенных локальных катастроф. К примеру Киев останется на неделю без света, Интернета, мобильной связи. Это – хаос и истерика и гражданского населения.

Сценариев нападения со стороны России на Украину много. Я склоняюсь к двум вариантам развития событий.

Первый – активизация боевых действий на Востоке Украины. Все воинские части, которые Россия разместила на глубине около 100 км от нашей границы, служат своеобразным тыловым обеспечением для 1 и 2 Армейских корпусов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Незаметно переехать границу Украины для них – не проблема. Как и увеличить масштабы войны на Востоке Украины. От недавно нашумевшего населенного пункта Гранитное, где в октябре наши ребята впервые применили боевую мощь беспилотника "Байрактар", до границы с РФ – 10-12 км. Ворваться и сделать прорыв на каком-то участке не составит россиянам труда.

Второй вариант – Юг Украины. Ближе к лету оккупированному Крыму будет всё хуже без воды. И гибридность может проявиться в требовании пустить воду в Крым. А если ответ будет опять «нет» – в попытке захвата необходимых для запуска Северо-Крымского канала технических сооружений. А это – Херсонская область, район Новой Каховки.

Мы готовы ко всему. Ждем.