"Сжигает все мосты с Украиной": Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко про Крым

По мнению министра, Россия использует Беларусь в качестве щита для нападения

Заявления непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко о якобы "российском" Крыме и желании его посетить являются частью большой игры Владимира Путина.

Такого мнения придерживается министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем он рассказал в интервью для латвийского издания Sargs.

По словам Кулебы, все последние спичи Лукашенко насчет Крыма и сближения с Россией являются лишь маленькой деталью большой картины.

"Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь вражеской для Украины страной, — говорит дипломат. — Несмотря на утверждения России, что она не собирается ни на кого нападать, их действия говорят намного больше, чем официальный язык Кремля".

Дмитрий Кулеба убежден, что ползучая оккупация Беларуси Россией направлена не на что иное, как захват дополнительных территорий. И Украина — в их списке.

По мнению министра, в Кремле вполне могут рассчитывать на повтор нападения 2014 года, но теперь уже со стороны Беларуси. Северный сосед внезапно превратился на "карту в руках Владимира Путина".

"Наше задание — следить, чтобы её не бросали на стол. На этом сейчас сфокусированы усилия Украины и ее союзников", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали проведение новых военных учений на территории Беларуси. Предполагается, что они могут пройти в опасной близости к украинской границе.