"Спалює всі мости з Україною": Куліба відреагував на заяви Лукашенка про Крим

На думку міністра, Росія використовує Білорусь як щит для нападу

Заяви невизнаного лідера Білорусі Олександра Лукашенка про нібито "російський" Крим та бажання його відвідати є частиною великої гри Володимира Путіна.

Такої думки дотримується міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, про що він розповів в інтерв’ю для латвійського видання Sargs.

За словами Кулеби, всі останні спічі Лукашенка щодо Криму та зближення з Росією є лише маленькою деталлю великої картини.

"Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною, — каже дипломат. — Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля".

Дмитро Кулеба переконаний, що повзуча окупація Білорусі Росією спрямована ні на що інше, як захоплення додаткових територій. І Україна — у їхньому списку.

На думку міністра, у Кремлі цілком можуть розраховувати на повторення нападу 2014 року, але тепер уже з боку Білорусі. Північний сусід раптово "перетворився на карту в руках Володимира Путіна".

"Наше завдання — стежити, щоб її не кидали на стіл. На цьому зараз сфокусовані зусилля України та її союзників", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Лукашенко та Володимир Путін погодили проведення нових військових навчань на території Білорусі. Передбачається, що вони можуть пройти у небезпечній близькості до українського кордону.