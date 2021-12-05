Ситуация на границе накаляется: Беларусь вручила Украине ноту протеста

Также Украину обвинили в избегании диалога

Обвинения Беларуси в "нарушении границы" украинскими военными закончились вручением ноты протеста военному атташе при посольстве Украины. Власти соседней страны также обвинили Украину в избегании диалога.

Соответствующее заявление появилось в воскресенье, 5 декабря, в Telegram-канале Минобороны Беларуси.

Указано, что военному атташе при посольстве Украины в Беларуси вручили ноту протеста из-за нарушения границы вертолетом Ми-8 в районе Новой Рудни — судно якобы залетело на 1 километр вглубь Беларуси.

Помимо этого атташе донесли мнение беларусской власти, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно.

Стоит отметить, что украинская сторона отрицает факт нарушения воздушного пространства Беларуси, отмечая при этом, что авиацию используют для мониторинга границы и спецоперации "Полесье", однако экипажи вертолетов границ не пересекали.

И на без того усложнившиеся белорусско-украинские отношения может повлиять и тот факт, что польские силовики в ночь на воскресенье, 5 декабря, зафиксировали 43 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. При этом были задержаны два гражданина Украины, которых обвинили в пособничестве мигрантам. Информацию об этом сообщил Telegram-канал "Sputnik Беларусь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси прокомментировали вероятность возможного наступления России на Украину. В частности, Лукашенко заявил, что они бы в стороне не остались и их союзник также всем известен.

Позже стало известно о намерениях президента Беларуси посетить Крым, который он назвал "российским".

На это в украинском МИД ответили, что Лукашенко своими заявлениями и действиями "пытается сжечь все мосты с Украиной".