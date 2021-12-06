Путин готовит новое вторжение в Украину: генерал назвал даты и опасные направления

В конце января-начале февраля в Кремле могут решиться на силовой сценарий

Западные СМИ и высокопоставленные лица, в том числе украинские, уже более месяца сообщают о риске вторжения российских войск в Украину.

Последние озвученные данные американской разведки – планируется дислоцирование 175 тысяч российских военных близ границы, причем источник Associated Press сообщил, что почти половина из этой группировки войск уже размещена.

А немецкое издание BILD, опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, опубликовало планы возможного вторжения и карту.

Согласно одному из сценариев, в активную фазу наступление РФ может перейти уже в январе-феврале 2022 года.

О напряжении вокруг границ Украины говорит и карта издания Military Times, которую составили на основе оценки ситуации начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

О том, как президент РФ Владимир Путин пытался и пытается сломать Украину, какие есть варианты развития событий, что может противопоставить агрессору наша страна, «Телеграф» побеседовал с генерал-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко.

Как РФ толкает Украину к федерализации

– Угроза вторжения российских войск стала в последнее время топ-темой. Как давно Путин это всё затеял? И затеял ли?

– После смены власти в Украине в 2019-м, Путин попытался решить «проблему Донбасса» на выгодных Кремлю условиях во время встречи глав государств нормандского формата в Париже в декабре. Не получилось. И Путин поставил курировать украинское направление Дмитрия Козака (заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 24 января 2020). Того самого, который продвинулся в Молдове по этому вопросу и чуть не довел дело до федерализации.

– Что тогда произошло?

– В ноябре 2003 года Козак являлся спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. И предложенный им «план урегулирования конфликта и воссоединения между Молдавией и Приднестровьем» был принят. И «правительством» Приднестровья, и Ворониным, бывшим на тот момент президентом Молдавии.

Так называемый «Меморандум Козака» представлял собой решение приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии. Путин должен был лететь и присутствовать на подписании соответствующего соглашения. Но буквально в последний момент американцы сломали эти планы.

Впрочем, Козак успел продвинуть ряд инициатив. В итоге молдаване сделали ошибку, ввязались в переговоры с приднестровцами. Россия благодаря этому отошла в сторону (не сторона конфликта), стала «миротворцем». В итоге и проблема не решена, и экономические издержки гасит Молдова.

– Такой же план россияне пытались – и пытаются провернуть с Украиной и ОРДЛО?

– Вот именно. Но не вышло. Тогда в ход пошел другой план.

В мае 2020 года планировался юбилейный парад Победы. Путин готовился к нему по-своему. Собирал войска у наших границ. Предполагалось, что будет вторжение или локальные боевые действия – короткие и победоносные. Чтобы выйти на парад в новом виде, с новыми «приобретениями». И, возможно, пригласить на этот парад руководство ядерного клуба, чтобы организовать новый передел мира – Ялту-2

Однако пришел ковид. В итоге не было ни вторжения, ни знакового представительства на параде.

Войну пришлось отложить. Путин вернулся к варианту решения украинского вопроса изнутри, в мирных условиях.

Летом-2020 он соглашается на всеобъемлющий режим тишины на Донбассе. В ответ наделся, что Киев начнет легализовать руководство ОРДЛО (как в свое время Молдова легализовала Приднестровье). Действительно, уровень боевых действий на линии соприкосновения значительно снизился.

Но Украина на легализацию ОРДЛО не пошла. И с конца прошлого года всё вернулось на круги своя. Интенсивность огня возросла, как и потери.

Весеннее и осеннее обострение от Путина

– Зачем Путину было нужно весеннее обострение-2021 на украино-российской границе?

– В начале 2021 года Путин пытался внешнеполитическим давлением на руководство Украины реализовать политическую часть Минских соглашений, не возвращаясь к парижскому коммюнике. Ведь улучшение ситуации его, по сути, не интересует. Путин решает принципиальный вопрос по Украине – вернуть с орбиту российского влияния, прекратить наше продвижение в НАТО, а НАТО – на Восток.

Эти вопросы не решаются. И тогда весной-2021 Путин создал у наших границ группировку войск. Чтобы решать свои задачи силовыми методами. Главным аргументом у России всегда были вооруженные силы. Так Путин добился июньских переговоров с Байденом.

Впрочем, нужного себе результата, похоже, не достиг.

Читайте также: Категория Общество Харьковский бизнесмен о Путине: "Эти люди никакие нам не братья" Сапронов заявил, что Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс и долго извиняться

– А группировка у украинских границ осталась?

– Да. Периодически уменьшается или увеличивается количество батальонных групп. А техника никуда не уходит.

Летом Путина очень взволновали учения Си Бриз. Черноморский флот РФ не справлялся с наблюдением за количеством кораблей из разных стран, которые решили нас поддержать. Российский президент всё более раздражается.

Осенью проходят российско-белорусские учения Запад-2021. И Путин снова начинает увеличивать количество личного состава у границ с Украиной.

Весной там было до 53 батальонно-тактических группы (БТГ). Потом их стало меньше. Сейчас, по словам главы Минобороны Украины Резникова, там сосредоточено более 40 единиц БТГ.

Отмечу, что БТГ – это батальон, усиленный подразделениями обеспечения (ПВО, артиллерия, минометчики, инженеры). До 500 плюс-минус военнослужащих, способных действовать отдельно и мобильно.

То есть, если Путин и согласится решать вопрос политико-дипломатическим путем, его подпирает ударная группировка, усиливающая переговорные позиции.

Напомню, что летом вышла знаковая статья Путина касательно Украины, а осенью аналогичная – Медведева.

Обе формируют позицию в стиле: с нынешним украинским руководством Кремль говорить не будет, оно не самостоятельно.

И теперь Путин вновь пускает в ход военный рычаг, чтобы иметь усиленную позицию на новых переговорах с Байденом, намеченных в формате видеозвонка на 7 декабря.

Откуда, почему и когда может атаковать Россия

– Если Кремль всё же решится на вторжение – откуда это может произойти?

– По сравнению с весной, добавился белорусский фактор. Путин подмял под себя Лукашенко. И Беларусь стала угрозой для Украины.

На севере, со стороны Беларуси, сейчас находится 4 БТГ.

С северо-востока (территория РФ) – 8 таких групп, которые нацелены, в том числе, на Харьков.

Но основная угроза, как мне кажется, исходит с востока и Крыма.

С востока – 1 и 2 Армейские корпуса т.н. «ДНР» и «ЛНР». Это 15 БТГ.

С Крыма – 13 БТГ.

Если удар последует с востока, то его целью будет, как минимум, захватить территорию Украины в рамках административных границ Луганской и Донецкой областей.

В их же задачу, а также в задачу возможного удара с юга, входит – пробить коридор Мелитополь-Мариуполь. В ход могут пойти и десанты – воздушный и морской. Это Одесса, другие города, граничащие с морем.

Плюс – удар могут нанести со стороны Приднестровья, где также имеется российская группировка.

Таким образом, только с запада, где у нас нет границы с РФ или ее сателлитами, всё более-менее спокойно.

Читайте также: Категория Украина Не сюрприз: Резников оценил усиление России на границе с Украиной На границе сейчас находится меньше ста тысяч российских военных, но их вскоре может стать намного больше.

– Под каким предлогом может начаться атака?

– Причины для начала вторжения (казус-белли, повод для войны) – не проблема для россиян. Придумают что-нибудь. Германия придумала в 1939-м году с Польшей. Произошел ряд нападений агентов спецподразделений СС на немецкие объекты и возложение вины за эти нападения на польскую сторону. Советские войска ради войны с Финляндией в ноябре всё того же 1939-го обстреляли свои батареи, возложив ответственность на финнов.

В этот раз всё может делаться под предлогом «защиты части своего народа». Использовать, к примеру, как причину напряженность на Донбассе.

Российские паспорта там распространяются очень активно, уже сотни тысяч жителей ОРДЛО их получили.

И «защищать» РФ будет уже не просто русскоязычных, но – граждан России.

Агрессор может устроить провокации под видом обстрелов со стороны ВСУ, придумать «зверства» от «Правого сектора». И выступить в защиту граждан РФ, аргументируя это еще и необходимостью привести «фашистское государство» в рамки международного законодательства.

Цель – приведения в итоге к власти в Украине удобных РФ политиков. Или прописывания в нашей Конституции нужных Кремлю тезисов.

– Как возможный временной отрезок вторжения называют конец января – начало февраля. Почему именно это время?

– Потому что именно тогда дестабилизация ситуации в Украине изнутри может подойти к пику. Смотрите, сейчас вовсю задействована «пятая колонна». Поводов для расшатывания ситуации – огромное количество. Это и вагнергейт, и расследование по проводу празднования юбилея главы Офиса президента, и создающиеся экономические трудности (топливные, энергетические, возможные веерные отключения электроэнергии), и активизация антивакцинаторов.

Если ситуацию обострить, а всё к этому идет – по совокупности как раз в конце января и начале февраля, когда зима будет в разгаре, когда начнутся вероятные проблемы с теплом и светом, используя внутреннее напряжение в Украине, Россия может решиться на силовой вариант.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Есть много сценариев удара России по Украине, я склоняюсь к двум Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук специально для "Телеграфа" прокомментировал обнародованные сценарии нападения России на Украину

Соотношение сил и помощь союзников

– Что мы можем противопоставить россиянам, если вторжение всё же случится?

–У нас 250 тысяч действующих военнослужащих. Плюс 11 тысяч представителей территориальной обороны, а также 1 тысяча представителей сил спецопераций. Это 54 БТГ. За 2 месяца россияне могут довести количество своих БТГ у наших границ до 56. То есть, почти равные силы.

При этом важно понимать, что соотношение 1 к 1 по сухопутным войскам – не условие для начала боевых действий. Чтобы наступать эффективно, без огромных потерь, нужно троекратное превосходство.

Но принципиальный вопрос, будет ли агрессор применять воздушно-космические силы. Ракетное оружие, авиационные удары. Если да, это существенно повлияет на военную ситуацию. К тому же, у РФ существенное преимущество в бронетехнике, ракетном оружии, боевых летательных аппаратах.

Кроме того, у россиян есть значительные резервы. Сейчас у наших границ сосредоточены войска из Западного и Южного военных округов. Причем Западный уже начинает поставки зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 для борьбы с боевыми беспилотниками – «Байрактарми», поступившими на вооружение ВСУ.

Плюс – россияне проводят десятками тысяч скрытую мобилизацию резервистов. Те нужны для удержания захваченных территорий. В качестве тренировки проводят мобилизацию дивизий, 9 из которых недоукомплектованы. Наращивать все дивизии до полного состава очень дорого, так делается перед войной или большими учениями. В нашем случае это еще может быть для давления на руководство Украины и США.

Также у россиян есть резервы из Центрального военного округа (22 БТГ) и Восточного военного округа (35 БТГ). Такая переброска незамеченной не останется. И это явно будет говорить о подготовке к большой войне.

На текущий момент к началу боевых действий россияне не готовы. Однако через два месяца к 41 БГТ могут добавить еще 25. А если Путин решится применять авиацию и артиллерию, можно будет начинать боевые действия.

– Итак, россияне могут их начать. Начнут ли?

– Обстановка для полномасштабного вторжения всё же не благоприятна для РФ. Союзники как никогда поддерживают Украину. Идут поставки вооружений. Британия, Канада, Польша завили о готовности предоставить своих военнослужащих, если Россия атакует. Весь коллективный Запад грозит РФ серьезнейшими санкциями, обещая в случае эскалации увеличить поставки в Украину летального оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер». Также могут помочь вертолетами, в том числе Ми-17, которые ранее предназначались для Афганистана.

В данный момент многое «завязано» на грядущей встрече Путина и Байдена.

Путин предсказуемо будет рисовать «красные линии». Чтобы не было поставок вооружения в Украину, не проводились учения с участием стран НАТО – ни на суше, ни на море. Ну, а Байден уже подчеркнул, что не собирается принимать во внимание российские «красные линии».

– А готова ли сама Украина?

– Вооруженные силы готовы ко всему. И они далеко не те, что были в 2014 году. Проведена масса учений, многие имеют боевой опыт. У нас появились новые вооружения. К сожалению, доля современных вооружений у ВСУ составляет до 20%, тогда как у россиян в разных рядах и видах вооруженных сил – от 65% до 75%. Путин 20 лет этим занимался, в отличие от военно-политического руководства Украины.

Но главное, что украинское общество настроено в подавляющем большинстве против России. Украинцы готовы защищать государство. Это, опять-таки, не ситуация 2014 года, хоть Путин и тогда просчитался, рассчитывая, что русскоязычное население Украины будет встречать российских захватчиков цветами. Я в это время работал в АТО. Так вот, согласно исследованиям, на 2015 год в АТО 60% военнослужащих ВСУ были русскоязычными. А сейчас агрессора ждет еще более жесткий прием.

Так что – да, Путин готов открыто воевать с Украиной. Но обстановка для него неблагоприятная.

Ранее «Телеграф» писал, что у российской агрессии может быть цель – надавить на Запад ради подписания выгодных себе договоренностей.

При этом западные партнеры Украины грозят России жесткими санкциями в случае атаки на нашу страну.

В Кремле же уверяют, что любые заявления о наращивании военной мощи России на украинских границах являются «искусственным нагнетанием истерики».