Лидер боевиков "ДНР" заявил, что паспорт РФ получат все жители Донбасса

Лидер квазиобразования в Донецкой области продолжает убеждать общество, что в ОРДЛО отличные условия для жизни

Количество жителей оккупированной части Донецкой области, имеющих российский паспорт, будет лишь увеличиваться. Сейчас же их число уже превысило 350 тысяч.

Такая информация прозвучала от лидера боевиков "ДНР" Дениса Пушилина во время встречи с российскими журналистами 5 декабря, сообщают росСМИ.

Пушилин заверил, что несмотря на достаточно большое число уже имеющих российское гражданство жителей Донбасса, паспорта продолжат выдавать.

"Количество перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен", — подчеркнул представитель оккупантов.

Следует отметить, что днем ранее, 4 декабря, главарь боевиков вместе со своим "коллегой" из квазиобразования "ЛНР" Леонидом Пасечником получили партбилет правящей партии РФ "Единая Россия".

Вслед за этим Пушилин посетил прямой эфир Владимира Соловьева, одного из известнейших российских пропагандистов. Во время программы он также заявил о количестве выданных паспортов, а еще подчеркнул, что и сам имеет российское гражданство.

Помимо прочего в эфире от Дениса Пушилина также фактически прозвучало признание того, что на оккупированной части Донбасса всем заправляет Россия.

"Если проанализировать, что за восемь лет происходило на Донбассе, кто принимал решения, то очень многое связано с "Единой Россией", — сказал Денис Пушилин.

Отметим, что несмотря на огромное декларированное количество российских граждан в ОРДЛО, на сентябрьских выборах в Госдуму из оккупированной территории проголосовало лишь около 200 тысяч человек. При этом имеется информация, что большинство из них заставляли отдавать голос за "ЕР".

Также людей "агитировали" идти на участки с помощью убогих продуктовых наборов, которые вызвали весьма однозначную реакцию пользователей сети.