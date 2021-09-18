"Цена голоса раба": жителям Донбасса выдали продуктовые наборы за голосование на российских выборах

Выборы в Госдуму пройдут 3 дня, с 17 по 19 сентября.

Жителям Донецкой области, которых в ночь на 17 сентября автобусами вывозили в Ростовскую область, выдавали продуктовые наборы. Украинцев перевозили в РФ, чтобы они приняли участие в выборах в Госдуму и отдали свой голос за путинскую партию "Единая Россия"

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает Telegram-канал "Donetchnyn".

В состав набора для украинских участников голосования входит бутылка воды, печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и флажок России.

Паек, который выдали украинским участникам голосования

"Цена голоса раба", — написали в канале.

По предварительной информации из Донецкой области должны были запустить 825 автобусов и 12 железнодорожных маршрутов, чтобы жители оккупированных территорий появились на выборах в Госдуму.

Напоминаем, что в этом году в сентябре жителям ОРДЛО начали выдавать российские паспорта, в которых были ошибки и неправильные коды. Очевидно, таким образом российские власти готовились к привлечению жителей оккупированных территорий к голосованию за путинскую партию "Единая Россия". Если она провалится на выборах, то для президента РФ Владимира Путина это будет крахом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в настоящее время часть украинской границы на территории ОРДЛО открыта для передвижения украинцев на выборы в Россию. Закроют ее в последний день выборов, то есть 19 сентября.