Жители Донбасса проигнорировали российские выборы, но кураторы "дорисовали" явку (перехват СБУ)

В СБУ заявили о масштабных фальсификациях в ОРДЛО во время выборов в Госдуму РФ.

Служба безопасности Украины задокументировала масштабные фальсификации во время проведения выборов в Госдуму РФ, которые проводились и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По их информации жители ОРДЛО практически проигнорировали выборы, однако российские кураторы создали картину высокой явки и всеобщей поддержки партии Владимира Путина "Единая Россия".

Автобусы, которые возили "избирателей" на территорию РФ отправлялись почти пустыми, сообщает СБУ, однако по документам они были заполнены на 100%.

При этом наиболее масштабные фальсификации были зафиксированы при использовании системы электронного голосования. В частности, отмечается, что организаторы собирали данные бюджетников и вносили их в реестры даже без персональной явки.

Несмотря на то, что оккупанты хотели получить из ОРДЛО около полумиллиона голосов, им удалось "нарисовать" лишь около 200 тысяч.

Также сообщается, что после выборов в Госдуму, паспортизация населения была свернута.

Как сообщалось ранее, паспорта России, которые были выданы на оккупированных территориях Донбасса, не дают жителям права получать российские пособия и пенсии. Кроме того, в них указан номер несуществующего подразделения миграционной службы, что не позволит их получателям рассчитывать на полноценное гражданство РФ.