Лідер бойовиків "ДНР" заявив, що паспорт РФ отримають усі жителі Донбасу

Лідер квазіутворення на Донеччині продовжує переконувати суспільство, що в ОРДЛО чудові умови для життя

Кількість жителів окупованої частини Донецької області, які мають російський паспорт, лише збільшуватиметься. Нині їх кількість вже перевищила 350 тисяч.

Така інформація пролунала від лідера бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна під час зустрічі з російськими журналістами 5 грудня, повідомляють росЗМІ.

Пушилін запевнив, що незважаючи на досить велику кількість жителів Донбасу, які вже мають російське громадянство, паспорти продовжать видавати.

"Кількість перевалила за 350 тисяч, але отримають усі, я впевнений", — наголосив представник окупантів.

Слід зазначити, що днем раніше, 4 грудня, ватажок бойовиків разом зі своїм "колегою" з квазіутворення "ЛНР" Леонідом Пасічником отримали партквиток правлячої партії РФ "Єдина Росія".

Слідом за цим Пушилін відвідав прямий ефір Володимира Соловйова, одного із найвідоміших російських пропагандистів. Під час програми він вкотре заявив про кількість виданих паспортів, а також наголосив, що й сам має російське громадянство.

Крім того, в ефірі від Дениса Пушиліна фактично прозвучало визнання того, що на окупованій частині Донбасу всім заправляє Росія.

"Якщо проаналізувати, що за вісім років відбувалося на Донбасі, хто ухвалював рішення, то дуже багато пов’язано з "Єдиною Росією", — сказав Денис Пушилін.

Зазначимо, що незважаючи на величезну декларовану кількість російських громадян в ОРДЛО, на вересневих виборах до Держдуми з окупованої території проголосувало лише близько 200 тисяч осіб. При цьому є інформація, що більшість із них була вимушена віддавати голос за "ЄР".

Також "Телеграф" повідомляв, що людей "агітували" йти на ділянки за допомогою убогих продуктових наборів, які викликали однозначну реакцію користувачів мережі.