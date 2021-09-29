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Жителі Донбасу проігнорували російські вибори, але куратори "домалювали" явку (перехоплення СБУ)

Автор
Геннадій Лубенець
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Вибори в РФ Новина оновлена 29 вересня 2021, 18:14
Вибори в РФ

В СБУ заявили про масштабні фальсифікації в ОРДЛО під час виборів до Держдуми РФ.

Служба безпеки України задокументувала масштабні фальсифікації під час проведення виборів до Держдуми РФ, які проводилися і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це інформує пресслужба відомства.

За їхньою інформацією жителі ОРДЛО практично проігнорували вибори, однак російські куратори створили картину високої явки та загальної підтримки партії Володимира Путіна "Єдина Росія".

Автобуси, які возили "виборців" на територію РФ відправлялися майже порожніми, повідомляє СБУ, однак за документами вони були заповнені на 100%.

При цьому найбільш масштабні фальсифікації були зафіксовані при використанні системи електронного голосування. Зокрема, зазначається, що організатори збирали дані бюджетників і вносили їх до реєстрів навіть без персональної явки.

Попри те, що окупанти хотіли отримати з ОРДЛО близько півмільйона голосів, їм вдалося "намалювати" лише близько 200 тисяч.

Також повідомляється, що після виборів в Держдуму, паспортизація населення була згорнута.

Як повідомлялося раніше, паспорта Росії, які були видані на окупованих територіях Донбасу, не дають жителям права отримувати російські посібники та пенсії. Крім того, в них вказано номер неіснуючого підрозділу міграційної служби, що не дозволить їх одержувачам розраховувати на повноцінне громадянство РФ.

Теги:
#СБУ #Вибори #Росія #Держдума #ОРДЛО
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