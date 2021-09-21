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У Росії закінчили підрахунок голосів на виборах: КПРФ отримала рекордну підтримку

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Держдума РФ Новина оновлена 21 вересня 2021, 08:35
Держдума РФ

У Росії обробили 100% протоколів виборів в Державну Думу РФ.

Явка на вибори 17-19 вересня склала 51, 68% виборців.

Про це повідомили в російському Центрвиборчкомі.

Остаточні підсумки будуть офіційно оголошені 24 вересня, але згідно із проміжними в Держдуму проходять п’ять партій — вперше 5% рубіж перевищила партія "Нові люди".

Попередня кількість голосів
Попередня кількість голосів

Крім цієї партії поріг подолали "Справедлива Росія", ЛДПР, КПРФ і "Єдина Росія". Попередньо — у пропрезидентської партії найвищий рейтинг — 49,82%. На другому місці опинилися комуністи з рекордними 18,93% підтримки.

Також "Єдина Росія" лідирує у виборах на одномандатних округах.

Попередня кількість лідерів
Попередня кількість лідерів

Держдуму РФ формують депутати обрані за федеральним і одномандатними списками по 225 осіб в кожному.

Раніше "Телеграф" писав, що вибори в Держдуму РФ почалися в п’ятницю і проходили із залученням мешканців окупованих регіонів України. Так, про тиск і примус до волевиявлення заявляли в Криму, в Донецькій і Луганській областях на голосування вивозили на Київщині автобусами.

Також українські експерти вже проаналізували попередні результати виборів і говорять про можливість масових фальсифікацій.

Теги:
#Вибори #Держдума #РФ #Держдума РФ
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