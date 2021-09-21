У Росії закінчили підрахунок голосів на виборах: КПРФ отримала рекордну підтримку

У Росії обробили 100% протоколів виборів в Державну Думу РФ.

Явка на вибори 17-19 вересня склала 51, 68% виборців.

Про це повідомили в російському Центрвиборчкомі.

Остаточні підсумки будуть офіційно оголошені 24 вересня, але згідно із проміжними в Держдуму проходять п’ять партій — вперше 5% рубіж перевищила партія "Нові люди".

Попередня кількість голосів

Крім цієї партії поріг подолали "Справедлива Росія", ЛДПР, КПРФ і "Єдина Росія". Попередньо — у пропрезидентської партії найвищий рейтинг — 49,82%. На другому місці опинилися комуністи з рекордними 18,93% підтримки.

Також "Єдина Росія" лідирує у виборах на одномандатних округах.

Попередня кількість лідерів

Держдуму РФ формують депутати обрані за федеральним і одномандатними списками по 225 осіб в кожному.

Раніше "Телеграф" писав, що вибори в Держдуму РФ почалися в п’ятницю і проходили із залученням мешканців окупованих регіонів України. Так, про тиск і примус до волевиявлення заявляли в Криму, в Донецькій і Луганській областях на голосування вивозили на Київщині автобусами.

Також українські експерти вже проаналізували попередні результати виборів і говорять про можливість масових фальсифікацій.